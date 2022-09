Fiona a touché terre en Nouvelle-Écosse: pannes d’électricité dans les Maritimes

HALIFAX — La tempête post-tropicale Fiona est arrivée en Nouvelle-Écosse au petit matin samedi, confirme le National Hurricane Center des États-Unis, qui précise que le centre a touché terre sur la péninsule de Canso, sur la pointe est de la province, près de l’île Hart.

Dans un gazouillis publié vers 5 h 00 sur Twitter, le Centre canadien de prévision des ouragans (ECCC) a indiqué qu’«avec une pression non officielle enregistrée à Hart Island de 931,6 mb, cela fait la tempête la plus basse jamais enregistrée au Canada».

Dans sa mise à jour de samedi matin, le centre a indiqué que Fiona devrait passer par le Cap-Breton en matinée, puis atteindre la Basse-Côte-Nord du Québec et le sud-est du Labrador en fin de soirée.

Pannes d’électricité

La tempête a coupé l’électricité à plus de 500 000 clients dans les Maritimes. La plupart des dommages ont été signalés dans l’est de la Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Cap-Breton.

Au nord de la Nouvelle-Écosse, la plupart des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard sont privés de courant. À 6 h, heure locale, Maritime Electric signalait des pannes touchant 82 213 clients, sur les 86 000 desservis par la compagnie.

En Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Power signalait que 376 939 clients étaient sans électricité. Au Nouveau-Brunswick, Énergie NB rapportait que les pannes touchaient 47 017 clients.

Le Centre canadien de prévision des ouragans a signalé des vents très forts; des rafales de la force d’un ouragan ont déjà été enregistrées dans l’est de la Nouvelle-Écosse, au Cap-Breton, à l’Île-du-Prince-Édouard, aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec, et dans le sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador.

Hydro-Québec rapportait peu avant 6 h 00 que 1476 clients des Îles-de-la-Madeleine étaient privés de courant

Les vents de la force d’une tempête tropicale se propageront dans l’est du Québec et le sud-est du Labrador samedi.

En Gaspésie, 1810 clients d’Hydro-Québec étaient aussi sans électricité ce matin, principalement dans les secteurs du Rocher-Percé et de la MRC d’Avignon.

Beaucoup de pluie et ondes de tempête

La tempête Fiona, qualifiée d’«historique» par les météorologues, devrait également entraîner de 100 à 200 millimètres de pluie dans une grande partie du Canada atlantique et de l’est du Québec. Plus de 200 millimètres devraient tomber dans des zones plus proches de la trajectoire de la tempête.

«On prévoit des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de très grosses vagues», selon Environnement Canada.

Des avertissements d’ondes de tempête sont en vigueur pour la majeure partie du golfe du Saint-Laurent, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’est de la Nouvelle-Écosse et la côte est du Nouveau-Brunswick, avec des vagues pouvant dépasser 12 mètres dans les parties est du golfe du Saint-Laurent et du détroit de Cabot.

Les inondations côtières demeurent une menace pour certaines parties de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris le détroit de Northumberland, le golfe du Saint-Laurent et Les Îles-de-la-Madeleine, tout comme l’est du Nouveau-Brunswick, le sud-ouest de Terre-Neuve, l’estuaire du Saint-Laurent et la Basse-Côte-Nord du Québec.

Des avertissements d’ouragan et de tempête tropicale sont en vigueur dans plusieurs régions.