GoFundMe refuse l’accès à la majeure partie des 10 M$ recueillis par le convoi

OTTAWA — La plateforme de sociofinancement GoFundMe remboursera ou redirigera vers des organismes de bienfaisance la grande majorité des plus de 10 millions $ recueillis par les manifestants protestant contre les mesures liées à la COVID-19 à Ottawa, affirmant que l’événement est devenu une «occupation».

Cette décision pourrait priver les participants d’une source de financement vitale tandis qu’Ottawa se prépare à une nouvelle vague de manifestants qui devrait arriver dans la capitale en fin de semaine.

GoFundMe dit qu’elle soutient les manifestations pacifiques et qu’elle estimait que c’était l’intention initiale de l’événement à Ottawa.

La plateforme de sociofinancement affirme avoir désormais des preuves des forces de l’ordre que la manifestation «est devenue une occupation, avec des informations de la police faisant état de violences et d’autres activités illégales».

GoFundMe affirme que la collecte de fonds a été supprimée de sa plateforme, car elle viole les conditions d’utilisation du site, qui interdisent la promotion de la violence et du harcèlement.

Un premier million de dollars a été versé aux organisateurs plus tôt cette semaine, mais, compte tenu de l’évolution des choses, GoFundMe remboursera des donateurs et travaillera avec les organisateurs pour envoyer les fonds restants à des «organisations caritatives crédibles et établies».