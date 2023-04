Hausse de l’inflation de 4,3 % en mars au Canada, la plus faible depuis août 2021

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,3 % d’une année à l’autre en mars au Canada, après avoir progressé de 5,2 % en février.

Le rythme annuel de l’inflation du mois dernier était le plus faible depuis celui de 4,1 % du mois d’août 2021, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale a observé que les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 9,7 % en mars, soit à un rythme plus lent que celui de 10,6 % de février. Le ralentissement de la croissance des prix a été attribuable à la baisse des prix des fruits et légumes frais le mois dernier, en particulier des raisins, des oranges, des concombres et du céleri.

Les prix de l’essence ont diminué d’une année à l’autre pour un deuxième mois consécutif en mars, de 13,8 %, ce qui a représenté la baisse annuelle la plus marquée depuis juillet 2020.

La croissance du coût de remplacement par le propriétaire a continué de ralentir en mars à cause d’un ralentissement général du marché du logement. En revanche, le coût de l’intérêt hypothécaire a progressé de 26,4 % comparativement à 23,9 % en février. C’était la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée, selon Statistique Canada.

D’une année à l’autre, la croissance des prix a ralenti en mars comparativement à février dans toutes les provinces.

Ainsi, de mars 2022 au mois dernier, la hausse de l’IPC a été mesurée à 4,7 % au Québec, 4,6 % en Nouvelle-Écosse, 4,2 % au Nouveau-Brunswick et 3,9 % au Nouveau-Brunswick.