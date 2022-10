Hausse de l’IPC de 6,9 % au Canada en septembre, comparativement à 7 % en août

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,9 % d’une année à l’autre en septembre au Canada.

C’était un léger ralentissement par rapport à la hausse de 7 % qui avait été observée en août, et du troisième mois consécutif pendant lequel la croissance de l’inflation globale a ralenti.

Statistique Canada signale que la diminution des prix de l’essence a été principalement à l’origine du ralentissement du mois dernier.

Sur une base mensuelle, les prix de l’essence ont baissé de 7,4 % en septembre, après avoir diminué de 9,6 % en août. D’une année à l’autre, les prix ont augmenté de 13,2 % en septembre, comparativement à 22,1 % en août.

L’agence fédérale a remarqué que les Canadiens ont continué de ressentir les effets de la hausse des prix des aliments. En septembre, les prix des aliments achetés en magasin ont affiché une hausse d’une année à l’autre de 11,4 %, la plus marquée depuis celle de 11,9 % d’août 1981. D’une année à l’autre, les Canadiens ont payé plus, entre autres, 7,6 % de plus pour la viande, 9,7 % de plus pour les produits laitiers, 14,8 % de plus pour les produits de boulangerie et 11,8 % de plus pour les légumes frais.

Sans les aliments et l’énergie, les prix ont augmenté de 5,4 % d’une année à l’autre en septembre au Canada, après avoir enregistré une hausse de 5,3 % en août. La majoration des prix de biens durables tels les meubles et les véhicules automobiles, a été supérieure à celle d’août.

Statistique Canada a observé que l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 6,5 % d’une année à l’autre en septembre au Québec. Dans les Maritimes, la hausse a été mesurée à 8,4 % à l’Île-du-Prince-Édouard, à 7,3 % en Nouvelle-Écosse et à 6,8 % au Nouveau-Brunswick.