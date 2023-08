Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire se séparent

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire, ont annoncé mercredi qu’ils se séparent après 18 ans de mariage.

Dans de brefs messages publiés sur leurs comptes Instagram respectifs, Justin Trudeau et Sophie Grégoire écrivent avoir pris la décision «après de nombreuses conversations réfléchies et difficiles».

«Comme toujours, nous restons une famille proche avec un amour profond l’un pour l’autre, et pour tout ce que nous avons bâti et continuerons à bâtir. Pour le bien de nos enfants, nous vous demandons de respecter notre vie privée et la leur», continuent-ils.

Le bureau du premier ministre a transmis une déclaration aux médias dans laquelle il précise que le couple a signé un accord de séparation légale.

«Ils restent une famille unie et Sophie et le premier ministre se concentrent sur l’épanouissement de leurs enfants dans un environnement aimant et collaboratif», y précise-t-on.

Les deux parents prévoient continuer d’être présents dans la vie de leurs enfants, ils seront «souvent» ensemble et prendront d’ailleurs des vacances en famille dès la semaine prochaine.

Justin Trudeau, âgé de 51 ans, et Sophie Grégoire, âgée de 48 ans, se sont connus lorsqu’ils étaient enfants alors que Sophie Grégoire était une camarade de classe du plus jeune frère du futur premier ministre, Michel.

Ils ont commencé à se fréquenter à l’âge adulte alors qu’ils étaient les hôtes d’un gala de bienfaisance. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie à Montréal en mai 2005.

Le couple a d’abord vécu à Montréal, où sont nés leur fils Xavier, 15 ans, et leur fille Ella-Grace, 14 ans. Ils ont déménagé à Ottawa en famille en 2010, deux ans après que Justin Trudeau a été élu député de Papineau à Montréal. Leur fils de neuf ans, Hadrien, est né à Ottawa.

Sophie Grégoire était une animatrice de télévision québécoise, mais elle a pris du recul de cette carrière après son déménagement dans la capitale nationale.

Elle a joué un rôle moins visible ces dernières années, accompagnant rarement le premier ministre lors de voyages officiels. Ils ont été vus ensemble publiquement lors d’événements de la fête du Canada à Ottawa le mois dernier.

Justin Trudeau est le deuxième premier ministre à annoncer une séparation en cours de mandat.

Son père, Pierre Trudeau, s’est séparé de sa femme Margaret en 1979 et les deux ont divorcé en 1984.

Kim Campbell a divorcé avant de devenir première ministre en 1993.