Justin Trudeau révoque le recours à la Loi sur les mesures d’urgence

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau révoque l’application de la Loi sur les mesures d’urgence, 10 jours après qu’il l’eut invoquée pour la première fois de l’histoire du Canada.

«Maintenant, l’ordre est rétabli, et les barrages et les occupations sont terminés», a-t-il dit d’emblée durant un point de presse pour en faire l’annonce.

«Aujourd’hui, après avoir soigneusement examiné la situation, on constate qu’on n’est plus en situation d’urgence. (…) On juge maintenant que les lois en place sont suffisantes pour assurer la sécurité de la population», a-t-il ajouté.

Le premier ministre est accompagné de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, et du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, et celui de la Justice, David Lametti, sont aussi présents.

Le gouvernement Trudeau a proclamé la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, dans le but de mettre fin aux barrages illégaux qui ont paralysé Ottawa et plusieurs passages frontaliers avec les États-Unis.

La mobilisation anti-mesures sanitaires et ses blocages, qui ont duré des semaines, ont pu être démantelés par les policiers, dans la capitale fédérale, au courant du week-end dernier.

Le premier ministre a soutenu, dès le moment d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, que son objectif était de donner des outils supplémentaires aux forces policières locales et de mettre fin à la mobilisation qui mettait à mal l’économie canadienne.

La Loi sur les mesures d’urgence avait été invoquée pour une période de 30 jours, mais M. Trudeau avait signalé qu’il souhaitait que la législation ne soit plus nécessaire avant cette échéance.