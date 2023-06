Alerte: la police recherche un homme «armé et dangeureux» en Estrie

MONTRÉAL — La Sûreté du Québec est à la recherche, mercredi soir, d’un «suspect armé et dangereux» qui aurait été aperçu dans le secteur de Stoke en Estrie.

Une alerte a été publiée vers 21 h 30 sur le site du ministère de la Sécurité publique, invitant notamment la population à éviter cette zone.

«Si vous êtes dans la zone ciblée, abritez-vous à l’intérieur, verrouillez les portes, éloignez-vous des fenêtres et suivez les directives des autorités locales», mentionne le ministère.

La SQ décrit l’homme recherché comme mesurant 1 m 86 (6pi 1 po) et pesant 77 kg (170 lb). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. La police évoque une «menace imminente» dans son message publié sur Twitter, et demande à toute personne apercevant le suspect d’appeler le 911.

Selon la SQ, personne n’a été blessé.