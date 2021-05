MONTRÉAL — L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard est décédé à l’âge de 73 ans, selon ce que rapporte Radio-Canada.

L’homme de radio était encore à l’emploi de Radio-Canada, alors qu’il coanimait «C’est fou…» avec Jean-Philippe Pleau sur Ici Première.

La page Facebook de l’émission avait d’ailleurs indiqué, en avril dernier, que Serge Bouchard avait besoin de repos en raison de «petits soucis de santé». Pas plus tard que dimanche, la même page avait transmis un message de sa part, dans lequel il remerciait le public de sa patience et de sa discrétion.

«Je retrouve lentement ma force de mammouth, et j’ai hâte de retrouver le micro, les auditrices et les auditeurs», écrivait-il avant de manifester son inquiétude devant les insuccès du Canadien de Montréal.

Serge Bouchard est né en 1947 à Montréal. Il s’est passionné pour l’histoire des Premières Nations, la nordicité et l’Amérique francophone. Son site web indique d’ailleurs que son mémoire de maîtrise avait porté sur le savoir des chasseurs innus du Labrador tandis que sa thèse de doctorat décrivait et analysait la culture des camionneurs au long cours dans le nord du Québec.

Au fil de sa carrière, il a réalisé des études de terrain sur la Côte-Nord, au Labrador, au Nunavik, à la baie James et au Yukon.

Écrivain, il a signé de nombreux ouvrages. Son essai «Les Yeux tristes de mon camion» lui a permis de remporter le prix du Gouverneur général en 2017.

Plusieurs ont toutefois découvert Serge Bouchard grâce à la radio. Pendant plus de 25 ans, on a pu l’entendre au micro de Radio-Canada, notamment la barre de «Les chemins de travers», pendant 16 ans.

Les réactions n’ont pas tardé à être partagées sur les réseaux sociaux à l’annonce du décès. Le premier ministre du Québec, François Legault, a transmis ses condoléances à ses proches en affirmant que «le Québec perd un grand sage».

La cheffe libérale Dominique Anglade a de son côté déclaré que «nous perdons un grand anthropologue, un auteur et un animateur chevronné».

«J’avais énormément d’admiration pour cet homme qui s’autoproclamait le Mammouth laineux, a écrit le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sur Twitter. Sa contribution à notre société est en effet gigantesque.»

«Femmes, Premières Nations, gagne-petit: Serge Bouchard redonnait l’histoire à ses oublié-es. Merci pour tout», a écrit la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

Justin Trudeau a de son côté déclaré qu’un grand penseur québécois nous a quittés trop tôt, qualifiant Serge Bouchard d’homme «d’une grande sagesse et d’une intelligence remarquable».

«Ses réflexions continueront de nous éclairer encore longtemps», a-t-il écrit sur Twitter.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a lui aussi salué le disparu: «L’humain me manquera. La voix me manquera. La sagesse sans complaisance me manquera. L’anthropologue me manque déjà. La monographie de l’au-delà commence aujourd’hui.»