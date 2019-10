Roger Taillibert, père du Stade olympique de Montréal, s’éteint à 93 ans

MONTRÉAL — L’architecte français Roger Taillibert, père du Stade olympique de Montréal, est décédé à l’âge de 93 ans.

Il avait atteint une grande notoriété en 1965 avec la construction de la piscine de Deauville, en France, puis du Parc des Princes de Paris, au tournant des années 1970, des ouvrages qui avaient fait sa renommée comme spécialiste de l’utilisation des voiles de béton et comme concepteur d’installations sportives.

Ses oeuvres avaient séduit le maire de Montréal, Jean Drapeau, qui en avait fait le maître d’oeuvre du parc olympique en vue des Jeux olympiques de 1976, soulevant la colère du milieu de l’architecture local qui se voyait ainsi damer le pion par un étranger.

Le Stade olympique demeure à ce jour le bâtiment ayant la plus haute tour inclinée du monde, à 165 mètres.

Ouvrage controversé à cause de son coût, mais aussi des difficultés inhérentes à ce genre de construction, le stade n’avait pu être complété à temps pour les Jeux et il avait fallu 10 ans avant que la tour ne soit complétée et une autre année pour que le premier toit rétractable y soit installé.

Le stade était accompagné d’un vélodrome, édifice qui a été converti pour devenir le Biodôme au grand dam de l’architecte, qui l’avait qualifié de «cage à pingouins», entre autres, alors qu’il aurait voulu qu’il demeure une installation sportive.

Roger Taillibert a toujours défendu la conception de son stade et a maintes fois répété qu’il le ferait sensiblement de la même façon si c’était à recommencer.

Le nonagénaire était revenu dans l’actualité québécoise cet été avec une exposition intitulée «Roger Taillibert: Volumes et lumière» qui présentait jusqu’à la fin de septembre au Centre Diane-Dufresne, de Repentigny, des toiles de l’architecte.