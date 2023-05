Le Canada annoncera de nouvelles sanctions contre la Russie au sommet du G7

HIROSHIMA, Japon — Le Canada se prépare à annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie lors du sommet des dirigeants du G7 au Japon, a confié vendredi un responsable du gouvernement fédéral à La Presse Canadienne.

Certaines sanctions viseront des entreprises russes impliquées dans la technologie militaire, tandis que d’autres concerneront les violations des droits de la personne, notamment le transfert d’enfants ukrainiens vers la Russie.

Le fonctionnaire en question n’est pas nommé, car il n’était pas autorisé à discuter publiquement des détails.

En mars, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d’arrêt contre le président Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, les accusant d’avoir enlevé des enfants d’Ukraine.

Le sommet du G7 devrait se concentrer fortement sur les menaces géopolitiques de la Chine et de la Russie, le Canada s’efforçant de faire pression pour un soutien à l’Ukraine.

Certains médias rapportent que les pays du G7 travaillent ensemble pour annoncer diverses sanctions contre la Russie.

L’Associated Press indique que selon une source, les États-Unis prévoient de mettre en place une liste noire d’environ 70 entités russes et de pays tiers impliquées dans la production de défense russe et de sanctionner plus de 300 individus, entités, aéronefs et navires.