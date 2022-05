Le Canada bannit la chinoise Huawei Technologies de ses réseaux de 5G

OTTAWA — De hauts responsables gouvernementaux affirment que les libéraux ont décidé d’interdire au fournisseur chinois Huawei Technologies de participer à la mise en place de l’infrastructure des réseaux mobiles de prochaine génération au Canada.

Le développement des réseaux de 5G, ou cinquième génération, permettra aux utilisateurs d’avoir recours à des connexions plus rapides et à de vastes capacités pour les données, afin de répondre à la forte demande, alors que de plus en plus d’appareils — des casques de réalité virtuelle aux véhicules automobiles — sont reliés à internet.

Les conservateurs de l’opposition et d’autres critiques recommandaient depuis longtemps aux libéraux d’interdire à Huawei de participer à l’élaboration de l’infrastructure de la 5G au pays, estimant que cela permettrait à Pékin d’espionner plus facilement les Canadiens.

Certains affirment que la participation de Huawei pourrait lui donner accès à un éventail d’informations numériques tirées de la façon, du moment et de l’endroit où les Canadiens utilisent des appareils connectés à internet.

À leur tour, selon la théorie avancée par ces critiques, les agences de sécurité chinoises pourraient forcer Huawei à leur transmettre les informations personnelles.

Trois des partenaires du Canada dans l’alliance de partage de renseignements Five Eyes — les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie — ont pris des mesures décisives pour limiter l’utilisation de l’équipement Huawei dans les réseaux 5G respectifs de leurs pays.