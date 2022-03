Le Canada n’exigera plus de tests de dépistage pour les voyageurs vaccinés

OTTAWA — Une source du gouvernement fédéral affirme que les voyageurs vaccinés n’auront plus besoin d’un test de dépistage de la COVID-19 négatif pour entrer au Canada à partir du 1er avril.

La source, qui n’est pas autorisée à parler publiquement du changement de politique à venir, indique qu’une annonce officielle est attendue plus tard cette semaine.

Fin février, le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé que les voyageurs venant au Canada pourraient présenter un test antigénique rapide négatif à la frontière comme alternative à un test moléculaire plus coûteux et plus long.

À ce moment, il avait déclaré qu’il envisagerait d’assouplir davantage les restrictions de voyage liées à la COVID-19 si la situation épidémiologique continuait de s’améliorer, si les hospitalisations diminuaient et si les Canadiens continuaient à recevoir leurs doses de rappel.

Il avait également déclaré que le gouvernement s’éloignerait des restrictions strictes maintenant que le Canada dispose de plus d’outils pour faire face à la pandémie.

Alors que la gestion des cas de COVID-19 au Canada s’est améliorée au cours des dernières semaines, l’Organisation mondiale de la santé affirme que les taux ont commencé à augmenter en Europe et dans d’autres parties du monde.