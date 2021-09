Le Canada pourrait dépasser les 15 000 cas par jour d’ici octobre

OTTAWA — Une nouvelle modélisation publiée vendredi par l’administratrice en chef de la santé publique du Canada indique que si le taux actuel de transmission de la COVID-19 reste le même, le Canada pourrait observer plus de 15 000 nouveaux cas par jour d’ici le début du mois d’octobre.

La Dre Teresa Tam affirme qu’il est urgent que davantage de personnes âgées de 18 à 39 ans se fassent vacciner contre la COVID-19 afin de réduire l’impact du variant Delta.

L’administratrice en chef de la santé publique répète cependant que les vaccins fonctionnent incroyablement bien, alors que les Canadiens qui ne sont pas vaccinés sont 12 fois plus susceptibles d’être infectés par la COVID-19 et 36 fois plus susceptibles d’être hospitalisés s’ils sont infectés.

La Dre Teresa Tam a fait valoir qu’il est essentiel de faire vacciner jusqu’à 80 pour cent de tous les groupes d’âge éligibles dès que possible.

Seulement environ deux Canadiens sur trois âgés de 18 à 39 ans sont maintenant complètement vaccinés, mais ils ont également tendance à être les plus mobiles et à avoir les contacts les plus étroits.

La Dre Tam a indiqué que personne ne veut plus de confinement et que cela peut être évité si nous augmentons rapidement le taux de vaccination, utilisons des masques, limitons les contacts étroits et maintenons certaines limites sur la taille des rassemblements publics.