OTTAWA — Le Canada suspend temporairement ses activités au Soudan.

Au lendemain de l’annonce que l’évacuation du personnel de l’ambassade des États-Unis au Soudan était complétée, Affaires mondiales Canada a reconnu dimanche un danger pour les Canadiens qui s’y trouvent.

«La situation au Soudan s’est rapidement détériorée, rendant impossible d’assurer la sécurité de notre personnel à Khartoum», indique un communiqué publié en matinée.

«Après avoir consulté l’ambassadeur du Canada au Soudan, nous avons décidé de suspendre temporairement nos activités au Soudan. Le personnel diplomatique canadien travaillera temporairement à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur du pays», précise le ministère.

Ils continueront de «coordonner la réponse à cette crise et de soutenir les Canadiens qui se trouvent encore dans le pays», souligne Affaires mondiales Canada.

«L’ambassade du Canada reprendra ses activités à Khartoum dès que la situation sécuritaire au Soudan nous permettra de garantir un service approprié et une sécurité adéquate à notre personnel.»

Entre-temps, des services consulaires limités sont offerts.

Vendredi soir, le gouvernement canadien avait annoncé l’envoi de membres de l’équipe permanente de déploiement rapide d’Affaires mondiales Canada à Djibouti, dans le pays voisin du même nom, en raison de l’instabilité et de la détérioration rapide de la situation au Soudan.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly avait annoncé la suspension temporaire des activités en personne de l’ambassade du Canada à Khartoum. Elle avait précisé que l’équipe de déploiement rapide pourrait fournir des services d’intervention d’urgence, de coordination, d’assistance consulaire et de soutien logistique.

Les Canadiens qui ont besoin d’une assistance consulaire d’urgence doivent contacter le Centre de veille et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada, notamment par téléphone au 1-613-996-8885, par courriel à [email protected] ou avec l’application Telegram à Urgence Canada à l’étranger.

Le gouvernement fédéral avait indiqué vendredi que le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes «planifient diverses éventualités», mais n’a pas donné d’autres détails.

Le ministère des Affaires étrangères a estimé qu’il comptait environ 1500 Canadiens enregistrés comme étant au Soudan.

La lutte de pouvoir entre l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, dirigée par le général Mohammed Hamdan Dagalo a porté un dur coup aux espoirs impétueux du Soudan pour une transition démocratique. Plus de 400 personnes, dont 264 civils, ont été tuées et il y a eu plus de 3500 blessées au combat.