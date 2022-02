Le chef de la police d’Ottawa démissionne, la GRC et l’OPP prennent le contrôle

OTTAWA — La GRC et la Police provinciale de l’Ontario ont pris le contrôle de l’application de la loi à Ottawa, alors que le chef de la police municipale a démissionné au milieu de critiques soutenues concernant la gestion de la manifestation antigouvernementale sur la colline du Parlement.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déclaré mardi qu’un centre de commandement intégré avait été mis en place afin que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Police provinciale de l’Ontario puissent partager le commandement pour rétablir l’ordre public à Ottawa.

Cette annonce fédérale est intervenue quelques heures après la démission inattendue de Peter Sloly en tant que chef de la police d’Ottawa, alors que la manifestation qui a paralysé le centre-ville en est à sa troisième semaine.

Le ministre Mendicino a assuré que son gouvernement n’avait fait aucune pression pour obtenir la démission du chef Sloly.

Le ministre Mendicino a affirmé que l’objectif d’Ottawa est de s’assurer que la police municipale, la GRC et la Police provinciale disposent de tous les outils nécessaires pour rétablir l’ordre public dans la capitale fédérale.

Les autorités réfléchissent maintenant à la meilleure façon d’utiliser les nouveaux pouvoirs octroyés par la Loi sur les mesures d’urgence, invoquée lundi par le premier ministre Justin Trudeau, pour permettre de retirer les dizaines de camions qui engorgent le centre-ville d’Ottawa depuis plus de deux semaines.

La police d’Ottawa a été critiquée pour la façon dont elle a géré au départ la manifestation. Les résidants en ont assez de ce que beaucoup appellent une «occupation» ou un «siège» de la capitale.

Des manifestants ont harcelé les résidants qui portaient un masque, ont brandi des drapeaux nazis et confédérés et ont klaxonné sans relâche, bien qu’une injonction du tribunal ait réduit le bruit dans la capitale. De nombreux résidants et des conseillers municipaux ont exprimé leur consternation face à la réticence apparente des policiers d’Ottawa à faire appliquer les règlements et à maintenir l’ordre au centre-ville.

Peter Sloly était devenu chef du Service de police d’Ottawa en 2019; il avait été à l’emploi du Service de police de Toronto pendant des décennies, notamment en tant que chef adjoint.

La Commission de services policiers d’Ottawa devait initialement se réunir mardi matin, mais cette rencontre a été repoussée à 14 h 30. Par ailleurs, une réunion du conseil municipal prévue mardi a été reportée à mercredi, afin de permettre aux élus locaux de recevoir une mise à jour plus complète.

De plus, selon la Ville, la décision fédérale d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence nécessite plus de travail et d’analyse, afin de fournir au conseil municipal et aux citoyens une meilleure compréhension des outils maintenant à la disposition des autorités, notamment des forces policières.

Le premier ministre Justin Trudeau a expliqué lundi que malgré les meilleurs efforts des forces de l’ordre locales, il était clair qu’il y avait de «sérieux défis» pour faire respecter la loi.

Cette loi d’exception renforce la capacité de la police d’imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement et permet à la Gendarmerie royale du Canada de faire respecter des règlements municipaux et des lois provinciales. Elle permet aussi aux autorités de se concentrer sur le financement participatif des manifestations et de s’assurer que des services tels que le remorquage sont disponibles.