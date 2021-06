Le député péquiste Sylvain Roy quitte le parti et siégera comme indépendant

QUÉBEC — Une nouvelle tuile s’abat sur le Parti québécois (PQ), avec le départ du député de Bonaventure, en Gaspésie, Sylvain Roy, qui claque la porte du parti et siégera désormais comme indépendant.

Dans un message rendu public sur Twitter vendredi matin, M. Roy a indiqué qu’un «événement» était survenu récemment qui avait brisé le lien de confiance entre lui et son chef, Paul St-Pierre Plamondon.

Il n’a pas décrit la nature de l’événement ayant provoqué la rupture entre lui et son parti, mais des sources à l’interne au parti confirment que le torchon brûlait depuis un certain temps et que M. Roy ne cherchait qu’un prétexte pour tirer sa révérence. Ce prétexte aura été la décision récente du chef de modifier la position du parti en vue d’imposer la loi 101 au cégep.

Son geste a quand même pris ses collègues députés par surprise, qui l’ont appris comme tout le monde en prenant connaissance du gazouillis vendredi matin

Lors du scrutin d’octobre 2018, 10 députés avaient été élus sous la bannière péquiste. Il n’en reste plus que sept, après les départs précédents de Catherine Fournier (Marie-Victorin), qui a quitté elle aussi le caucus en mars 2019 pour siéger comme indépendante, et celui d’Harold Lebel (Rimouski), qui a été exclu du caucus en raison de ses démêlés avec la justice, accusé d’agression sexuelle en décembre 2020.

M. Roy affirme dans son gazouillis qu’il demeurera «un militant de notre liberté, de notre émancipation et de l’obligation de nous faire respecter que ce soit comme nation ou comme individu».

Il avait été élu une première fois en 2012, puis réélu en 2014 et 2018.

L’an dernier, des rumeurs avaient circulé voulant qu’il aurait été courtisé par la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

Le chef du Parti québécois a accueilli son départ comme une fatalité, prenant la chose avec philosophie.

Dans un corridor du parlement, il a dit que son parti était en plein processus de «renouvellement» et que «des gens y adhèrent et des gens y adhèrent moins», a commenté Paul St-Pierre Plamondon, jugeant la situation «tout à fait normale».

Il a confirmé que depuis quelques mois M. Roy «participait peu» au caucus et que dans plusieurs dossiers «il n’y avait pas de connexion, il n’y avait pas de confiance, il y avait des difficultés avec l’ensemble du caucus».

En 2018, le député de Bonaventure avait souffert d’un cancer de la gorge, dont il est désormais guéri.