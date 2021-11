Le général Wayne Eyre nommé chef d’état-major de la Défense sur une base permanente

OTTAWA — Le général Wayne Eyre a été officiellement nommé chef d’état-major de la Défense sur une base permanente, a annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau.

«Le général Eyre continuera de travailler sans relâche pour instaurer un changement culturel au sein des Forces armées canadiennes, superviser les efforts déployés à cet égard et gagner la confiance des survivants d’inconduite sexuelle», a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

«Je sais qu’il continuera de diriger nos Forces armées avec distinction et professionnalisme alors qu’elles continuent de protéger les Canadiens et leurs valeurs au pays et à l’étranger», a-t-il ajouté.

Wayne Eyre occupait le rôle de chef d’état-major par intérim des Forces armées canadiennes depuis février après avoir succédé à l’amiral Art McDonald.

L’amiral McDonald a démissionné en raison d’une enquête de la police militaire sur sa conduite, mais il avait demandé à être réintégré après que l’enquête n’eut abouti à aucune accusation.

Le gouvernement libéral l’a plutôt placé en congé administratif en août et a promu le général Eyre avant de rendre cette nomination permanente cette semaine.