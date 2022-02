Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera son budget le 22 mars

QUÉBEC — Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a annoncé mardi qu’il présentera son budget le 22 mars. Ce sera un budget «responsable», a-t-il affirmé en mêlée de presse.

En plus du financement des missions principales du gouvernement — la santé et l’éducation — une aide sera accordée aux Québécois pour faire face à la hausse du coût de la vie, a-t-il précisé.

Rappelons que lors de la dernière mise à jour économique, M. Girard avait annoncé la distribution de chèques de 200 $ à 275 $ pour 3,3 millions de personnes.

Il y a eu, depuis, le variant Omicron et des tensions géopolitiques. L’inflation anticipée pour 2022 est désormais 1 % plus élevée que les prévisions du gouvernement. Il avait prévu un taux de 3 %; on se dirige vers 4 %.

«L’inflation touche tout le monde. (…) On est en train d’analyser tout ça. C’est certain qu’on regarde si on peut avoir une mesure d’application plus générale», a indiqué M. Girard à l’Assemblée nationale.

Le premier ministre François Legault a également tenté de se faire rassurant, disant comprendre les Québécois qui s’inquiètent de la hausse du coût de la vie.

«Je suis très conscient que l’augmentation du prix des loyers, de l’épicerie, de l’essence fait très mal actuellement. L’inflation est très élevée, dans des cas plus élevée que les augmentations de revenus des citoyens.

«On va faire quelque chose. Je veux vous dire d’être patients jusqu’au 22 mars, mais on va aider votre portefeuille», a-t-il déclaré en impromptu de presse.

M. Girard a par ailleurs nié qu’il tentera, avec son quatrième budget, de séduire les électeurs à sept mois du scrutin. Il a insisté pour dire que sa responsabilité consistait à bien gérer les finances publiques.