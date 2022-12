Le pape émérite Benoît XVI est décédé à l’âge de 95 ans

VATICAN — Le pape émérite Benoît XVI, dont l’état de santé s’était dégradé au cours des derniers jours, est décédé samedi à l’âge de 95 ans.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a annoncé «avec douleur» que Benoît XVI s’est éteint à 9h34, heure locale, samedi matin au monastère Mater Ecclesiae, au Vatican. Plus de détails seront divulgués prochainement, a-t-on précisé.

Le Vatican a aussi indiqué que la dépouille de Benoît XVI sera exposée dès lundi à la basilique Saint-Pierre afin de permettre aux fidèles de venir rendre un dernier hommage à celui qui a été pape de 2005 à 2013.

Benoît XVI, qui a été le premier pontife à démissionner en 600 ans, est devenu de plus en plus fragile ces dernières années, alors qu’il a consacré sa vie post-papaïque à la prière et à la méditation.

Joseph Ratzinger a été élevé au rang de cardinal en 1977 par le pontife de l’époque, Paul VI. En tant que cardinal, il a longtemps été le chien de garde doctrinal orthodoxe du Vatican. Il a été élu pontife en 2005.

Benoît XVI a fait sursauter une salle remplie de prélats du Vatican en annonçant, en latin, en février 2013, qu’il quitterait son poste de pape dans deux semaines.

Plus tard, son successeur, François, a salué la décision de Benoît XVI comme une reconnaissance courageuse que la fragilité physique ne le laissait plus capable de servir pleinement les 1,3 milliard de catholiques du monde.