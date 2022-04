Le port du masque dans les lieux publics demeurera requis en avril

QUÉBEC — Les Québécois devront continuer de porter le masque dans les lieux publics et les transports en commun pour un moment encore.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué par communiqué «qu’à la suite d’une recommandation de la Santé publique, le port du masque dans les lieux publics sera maintenu au-delà de la mi-avril».

Le communiqué ne donne pas de date prévue de retrait de la mesure.

Mais le directeur de la santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a dit en point de presse avoir recommandé au gouvernement de maintenir l’obligation du port du masque pendant «tout le mois d’avril».

M. Boileau a justifié la décision en parlant de la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations au Québec.

Il a par ailleurs invité les personnes n’ayant pas encore reçu de troisième dose de vaccin de prendre un rendez-vous pour la recevoir.

Cette troisième dose est très efficace pour prévenir les formes graves de la maladie, a-t-il rappelé.

L’accès à la quatrième dose, actuellement offerte aux 80 ans et plus, sera quant à lui élargi. Les 70 ans et plus pourront ainsi prendre rendez-vous pour l’obtenir dès mercredi, tandis que les 60 ans et plus pourront le faire le 11 avril.