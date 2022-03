Le prochain budget du gouvernement fédéral présenté le 7 avril

OTTAWA — La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé qu’elle déposerait le budget de 2022 la semaine prochaine.

Mme Freeland a déclaré à la Chambre des communes qu’elle dévoilerait les plans de dépenses du gouvernement le 7 avril dans un document qui devrait se concentrer sur des mesures visant à stimuler la croissance économique.

Le budget devrait également contenir de nouveaux programmes sociaux promis dans le cadre d’un accord visant à gagner le soutien de néo-démocrates lors de certains votes cruciaux au Parlement.

Cela comprend les premières étapes de régimes nationaux d’assurance médicaments et de soins dentaires.

Le budget devrait également prévoir des milliards de dollars en mesures concernant le logement que les libéraux et les néo-démocrates ont promises lors de la campagne électorale l’an dernier.

Les libéraux pourraient disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire pour amortir certains des nouveaux programmes, puisque l’économie rebondit plus rapidement que prévu et que la hausse des prix du pétrole et des taux d’inflation devrait gonfler les résultats financiers du gouvernement.

Ce budget sera le premier depuis l’élection fédérale de septembre qui a vu le parti de Justin Trudeau revenir avec un deuxième mandat minoritaire.

«Notre gouvernement a été réélu sur l’engagement de faire croître notre économie, de rendre la vie plus abordable et de continuer à bâtir un Canada où personne n’est laissé pour compte», a déclaré la ministre Freeland à la Chambre mardi.

«C’est exactement ce que nous faisons, et c’est ce que nous allons continuer de faire dans le budget.»