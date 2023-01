L’inflation a été de 6,3 % en décembre au Canada par rapport à 6,8 % en novembre

OTTAWA — Le rythme annuel de l’inflation a quelque peu ralenti au Canada le mois dernier, l’Indice des prix à la consommation (IPC) s’étant élevé à 6,3 % d’une année à l’autre après avoir affiché une hausse de 6,8 % en novembre.

L’IPC a été de 6,3 % au Québec, un taux identique que celui mesuré à l’échelle nationale.

L’IPC global s’est accru à un rythme plus lent, en grande partie en raison du ralentissement de la croissance des prix de l’essence, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale précise que les prix des aliments achetés en magasin ont continué d’augmenter fortement le mois dernier, de 11 %, mais à un rythme un peu plus faible qu’auparavant. Les prix ont augmenté plus lentement pour un certain nombre d’aliments, notamment les boissons non alcoolisées, les produits de boulangerie de même que le café et le thé.

Le ralentissement de la croissance des prix dans les épiceries a été contrebalancé par l’augmentation des prix des légumes frais, qui ont progressé de 13,6 % en décembre après avoir augmenté de 11,2 % en novembre.

D’autre part, dune année à l’autre, les prix de l’essence ont progressé de 3,% en décembre après avoir augmenté de 13,7 % en novembre.

Statistique Canada a observé que les prix ont le plus ralenti dans les provinces de l’Atlantique, en grande partie en raison de la baisse des prix du mazout qui est couramment utilisé pour chauffer les maisons dans ces quatre provinces.