OTTAWA — L’économie canadienne a créé 157 000 emplois en septembre, ramenant pour la première l’emploi au niveau de février 2020, selon Statistique Canada.

Le taux de chômage est tombé à 6,9 %, comparativement à 7,1 % en août.

La dernière fois que le Canada a enregistré un tel gain d’emplois remonte à juin 2021, lorsque l’économie avait créé 231 000 emplois.

L’agence affirme que les gains d’emplois ont été généralisés, mais concentrés dans le travail à temps plein et répartis également entre le secteur public et le secteur privé.

Malgré tout, le nombre de chômeurs de longue durée, sans travail depuis six mois ou plus, a peu varié le mois dernier et représentait encore le double du nombre enregistré en février 2020.

Statistique Canada note aussi que le taux d’emploi demeure juste en dessous de celui d’avant la pandémie, reflétant le fait que la croissance de l’emploi n’a pas correspondu à la croissance de la population au cours des 19 derniers mois.