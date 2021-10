Les États-Unis rouvriront leurs frontières terrestres le 8 novembre

WASHINGTON — Les États-Unis annonceront vendredi qu’ils rouvriront leurs frontières terrestres aux visiteurs non essentiels vaccinés le 8 novembre, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

Le responsable, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter d’une politique n’ayant pas encore été rendue publique, a déclaré que les voyageurs devront présenter une preuve de vaccination aux agents des douanes et de la protection des frontières sur demande.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) travaillent actuellement sur les détails opérationnels, notamment la question de ce qui constituera une preuve acceptable et les exceptions «très limitées» qui pourraient être autorisées.

Les vaccins approuvés à la fois par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront acceptés pour les voyages aériens internationaux, et les autorités s’attendent à ce qu’il en soit de même aux frontières terrestres.

Ce qui n’est toujours pas clair, c’est si les personnes qui ont reçu des doses de deux vaccins différents, une situation qui touche environ quatre millions de Canadiens, seront considérées comme complètement vaccinées.

Brian Higgins, membre new-yorkais du Congrès, a écrit au CDC pour exhorter l’agence à clarifier rapidement sa position sur les vaccins à doses mixtes.