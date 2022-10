Le Canada interdit l’accès à la moitié des dirigeants des Gardiens de la révolution

OTTAWA — Le Canada interdit à 50 % des plus hauts dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d’Iran de mettre les pieds au pays, a annoncé vendredi le premier ministre Justin Trudeau, après des semaines de pressions politiques à la suite d’une violente répression contre des manifestants en Iran.

Le régime iranien, y compris les responsables du CGRI, est désormais désigné en vertu de la disposition la plus rigoureuse de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

«La désignation d’un régime est une décision permanente, a dit M. Trudeau. Cela signifie que ces plus de 10 000 membres de la direction du CGRI seront inadmissibles au Canada pour toujours.»

Cette mesure a été utilisée seulement dans «les circonstances les plus graves contre des régimes ayant perpétré des crimes de guerre et des génocides, comme en Bosnie et au Rwanda», a noté le premier ministre.

Selon lui, les mesures annoncées vendredi «élèveront la barre, à l’échelle internationale, en tenant l’Iran responsable».

Prenant la parole par la suite, la vice-première ministre Chrystia Freeland a noté que le régime iranien est un État qui soutient le terrorisme, étant «répressif, théocratique et misogyne».

«Les dirigeants du CGRI sont des terroristes, a-t-elle ajouté. Le CGRI est une organisation terroriste.»

En 2018, la Chambre des communes avait adopté une motion afin que le Corps des gardiens de la révolution islamique soit officiellement désigné comme groupe terroriste, ce qui n’a toujours pas été fait.

Jusqu’à présent, le gouvernement libéral affirmait que ce sont les agences nationales de sécurité, et pas les élus, qui ont le pouvoir d’ajouter des groupes iraniens à la liste des entités terroristes du pays.

Téhéran a été vivement contesté ces derniers temps pour des atteintes aux droits de la personne, ce qui a poussé les députés conservateurs à faire pression sur les libéraux afin qu’ils ajoutent le Corps des gardiens de la révolution islamique à la liste des entités terroristes.

Lundi, une semaine après l’avoir promis, le gouvernement a annoncé des sanctions contre 25 responsables iraniens et neuf entités gouvernementales. Les sanctions canadiennes gèlent tous les avoirs que ces personnes et entités pourraient détenir au Canada et interdisent aux individus d’entrer au pays.