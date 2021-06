Exclue du caucus de la CAQ, la députée Claire Samson passe dans le camp conservateur

QUÉBEC — Expulsée du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ) mardi, la députée d’Iberville, Claire Samson, devient vendredi une élue affichant les couleurs du Parti conservateur du Québec (PCQ).

Elle en fera officiellement l’annonce lors d’un point de presse vendredi matin, dans le hall du parlement.

L’élue a donc rapidement mis fin à sa réflexion, en décidant de faire équipe avec Éric Duhaime, le nouveau chef des conservateurs du Québec.

Le but de M. Duhaime, élu en avril, aura donc été exaucé, soit de voir sa formation politique, à la droite de l’échiquier politique, entrer à l’Assemblée nationale le plus tôt possible.

L’adhésion de Mme Samson au PCQ donnera à M. Duhaime une tribune inespérée, alors qu’il pourra désormais avoir accès quotidiennement, s’il le désire et même s’il n’est pas élu, à la presse parlementaire, un atout non négligeable en année préélectorale.

Le fait d’avoir un député à l’Assemblée nationale lui permettra aussi de revendiquer de participer aux débats des chefs, lors de la campagne électorale d’octobre 2022.

Jusqu’à maintenant, le PCQ, un parti marginal en termes d’appuis, n’avait aucun député à l’Assemblée nationale. La popularité personnelle de l’ancien animateur de radio de Québec pourrait changer la donne, surtout dans les circonscriptions de la capitale nationale, où M. Duhaime, défenseur des libertés individuelles et critique des mesures sanitaires, a ses fans.

Le PCQ prétend compter depuis peu quelque 15 000 membres, ce qui pourrait démontrer un certain intérêt de la part des électeurs.

La CAQ avait annoncé mardi soir que Mme Samson avait été exclue du parti pour avoir fait un don de 100 $ au PCQ, un affront certain de la part d’une élue caquiste, mais surtout la goutte qui a fait déborder le vase de frustrations de la députée, qui sentait qu’elle n’avait pas sa place au sein de l’équipe, depuis l’accession au pouvoir du parti de de François Legault, en 2018. Elle a donc été exclue, mais elle s’est en quelque sorte exclue elle-même, en agissant de la sorte.

Le flirt entre l’ex-caquiste et le Parti conservateur avait d’ailleurs commencé bien avant mardi. Mme Samson et M. Duhaime se sont rencontrés à trois reprises, au cours des derniers mois, pour envisager la possibilité de faire équipe ensemble. Le chef du PCQ a d’ailleurs indiqué sur sa page Facebook, jeudi, qu’il allait souper avec Mme Samson le soir même.

Élue sous la bannière de la CAQ en 2014, la transfuge de 66 ans, qui a eu une brillante carrière dans des postes de gestionnaire du secteur des médias et des communications, avait indiqué mardi soir qu’elle terminerait son mandat et siégerait comme députée indépendante. Celle qui a éprouvé de sérieux ennuis de santé ces dernières années avait dit qu’elle mettrait fin à sa carrière politique en 2022, mais a nuancé cette semaine pour dire qu’elle pourrait revenir sur sa décision.

Mme Samson n’est d’ailleurs pas la seule élue de l’Assemblée nationale à se faire courtiser par M. Duhaime. Des sources proches du chef affirment que depuis son élection à la tête du parti, les démarches se multiplient auprès de plusieurs élus pour tâter leur intérêt de changer de camp.

Au Parti conservateur, on affirme que «l’opération charme» semble vouloir porter ses fruits, alors que quelques députés caquistes et un député libéral se seraient montrés intéressés jusqu’à maintenant et auraient entrepris une réflexion. Certains seraient même «plus sérieux» dans leur démarche. D’autres ont par contre carrément refusé de parler au chef du parti de droite.