L’ex-ministre des Relations internationales, Nadine Girault, est décédée

QUÉBEC — L’ex-ministre des Relations internationales et de l’Immigration, Nadine Girault, est décédée à l’âge de 63 ans.

«Je suis tellement triste d’apprendre le décès de notre ancienne collègue et amie Nadine Girault», a fait savoir le premier ministre François Legault sur les réseaux sociaux lundi matin.

Mme Girault n’a été députée de Bertrand (Laurentides) et ministre qu’un seul mandat, de 2018 à 2022. En 2019, elle avait reçu un diagnostic de cancer du poumon et elle avait dû prendre du repos.

En juillet dernier, elle avait annoncé qu’elle se retirait temporairement de ses fonctions de ministre et qu’elle ne se représenterait pas aux élections d’octobre 2022 pour des raisons de santé.

M. Legault a rendu hommage à une «femme passionnée, déterminée et attachante».

Mme Girault avait un bagage et une formation de gestionnaire. Elle a occupé des postes de gestion notamment à la Banque Royale, la Banque de Montréal et chez Desjardins, en plus d’avoir siégé à plusieurs conseils d’administration.

Elle avait fait son entrée en politique en 2018 avec la Coalition avenir Québec (CAQ). Après son élection dans Bertrand en octobre 2018, la recrue avait été promue au cabinet, à titre de ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

Lors d’un remaniement en 2020, elle avait été mutée au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.