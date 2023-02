La responsabilité criminelle de Pierre Ny St-Amand devra être évaluée à Pinel

LAVAL, Qc — Le chauffeur d’autobus qui a percuté une garderie à Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres, le 8 février dernier, a été jugé apte à subir son procès, vendredi, au palais de justice de Laval.

Son avocat, Me Julien Lespérance Hudon, a cependant demandé et obtenu du juge Marc-André Dagenais que la responsabilité criminelle de Pierre Ny St-Amand soit évaluée à l’Institut Philippe Pinel d’ici 30 jours. La cause reviendra devant la Cour le 28 mars.

Contrairement à sa dernière apparition, vendredi dernier, l’homme de 51 ans était éveillé et alerte. Sa comparution, d’à peine quelques minutes, n’a toutefois pas donné lieu à une intervention de sa part.

La Cour avait ordonné, vendredi dernier, que Pierre Ny St-Amand soit soumis à une évaluation psychiatrique de cinq jours pour déterminer son aptitude à subir son procès.

Lors de son bref passage, la semaine dernière, l’homme de 51 ans était dans un état quasi catatonique. Il marchait avec peine, les yeux fermés avec l’aide de deux agents correctionnels qui devaient le guider.

Son avocat, Me Lespérance Hudon, avait alors expliqué que la communication avec son client était imprévisible. Ainsi, s’il avait réussi à communiquer avec lui la veille, il s’était heurté à une impossibilité d’entrer en contact avec lui le jour de la comparution.

Le rapport de cette première évaluation a été placé sous scellé, de sorte que son contenu n’a pas été rendu public. Cependant, son avocat, de même que la procureure de la Couronne, Me Karine Dalphond, ont indiqué que certains éléments du rapport justifiaient la demande d’évaluation de la responsabilité criminelle de l’accusé.

Pierre Ny St-Amand fait face à neuf chefs d’accusation, soit deux de meurtre prémédité, un de tentatives de meurtres multiples contre l’ensemble des occupants de la garderie, et plusieurs chefs de voies de fait et de voies de fait graves en lien avec les enfants blessés.