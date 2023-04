Québec demande des enquêtes publiques sur Louiseville et le Vieux-Montréal

QUÉBEC — La coroner en chef Pascale Descary acquiesce à la demande de Québec et ordonne des enquêtes publiques sur les événements tragiques survenus dans les dernières semaines à Louiseville et dans le Vieux-Montréal.

C’est la coroner Géhane Kamel qui a été désignée par Me Descary pour présider les enquêtes.

Le 27 mars dernier, la policière Maureen Breau est décédée lors d’une intervention à Louiseville. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui a ouvert une enquête, elle aurait été poignardée par un homme de 35 ans qu’elle était en train d’arrêter.

Une semaine plus tôt, un incendie avait éclaté à Montréal dans un immeuble patrimonial de la Place d’Youville, coûtant la vie à sept personnes. L’opposition officielle de la métropole a d’ailleurs réclamé lundi une enquête publique sur le sujet.

«J’ai demandé à la coroner en chef de démarrer une enquête publique pour faire la lumière sur la mort de la sergente Breau, (…) de démarrer aussi une enquête sur le feu à Montréal, ce qui va nous permettre (…) d’avoir des recommandations importantes pour la suite des choses», a annoncé mardi le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) a aussitôt déclaré dans un communiqué qu’elle accueillait la nouvelle «très favorablement».

«Cette investigation permettra de faire la lumière sur ce qui s’est passé lors des événements dramatiques du 27 mars dernier afin de changer les choses et que le triste décès de Maureen Breau ne soit pas survenu en vain», a déclaré le président de l’APPQ, Jacques Painchaud.

Par ailleurs, le ministre a dit comprendre les «récriminations» des policiers, qui réclament un meilleur encadrement des personnes violentes lors de leur remise en liberté. La sergente Breau a été poignardée à mort par un suspect remis en liberté malgré un «haut risque» de dangerosité.

«Je comprends leurs doléances, a poursuivi M. Bonnardel. J’ai demandé à mon sous-ministre de rencontrer ses homologues de la justice et des services sociaux dès (mercredi) pour être capable de voir de quelle façon on peut améliorer le partage des renseignements entre la Commission d’examen des troubles mentaux et les policiers.»

À Québec, les trois partis d’opposition étaient favorables au déclenchement d’une enquête publique, qui permet à un coroner d’entendre une multitude de témoins et d’experts lors d’audiences publiques, et d’éclaircir les circonstances entourant un ou plusieurs décès.

«Je suis soulagé d’apprendre que le ministre Bonnardel a demandé à la coroner de mener des enquêtes publiques sur l’incendie survenu dans le Vieux-Montréal et sur le décès de Maureen Breau à Louiseville. Il était nécessaire de se donner tous les moyens pour faire la lumière sur les circonstances entourant ces drames afin d’identifier les solutions à mettre en place pour qu’ils ne se reproduisent jamais», a réagi le porte-parole de Québec solidaire en matière de sécurité publique, Andrés Fontecilla.

Le ministre Bonnardel s’est également engagé mardi à suivre les recommandations qui émaneront des enquêtes. «Il faut absolument donner suite à ces recommandations, pas rester les bras croisés face à deux tragédies qui ont frappé le Québec aussi fortement», a-t-il déclaré.