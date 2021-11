Québec renonce à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé

Québec renonce à obliger tous les travailleurs de la santé à être adéquatement vaccinés.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, estime être rendu à la limite de l’effort possible et que de suspendre les travailleurs non vaccinés aurait un impact trop important sur la prestation de soins.

Selon les données dévoilées par le ministre, mercredi en conférence de presse, 97% des travailleurs de la santé sont maintenant vaccinés, ce qui représente une progression d’environ 15 000 personnes vaccinées depuis le report de la date-butoir annoncé le 15 octobre dernier. Parmi les non-vaccinés, 5000 employés, dont 1200 infirmières et 1300 préposés aux bénéficiaires, sont en contact direct avec les patients.

Québec entend redéployer ces travailleurs pour éviter qu’ils soient en contact avec des patients vulnérables.

Les employés non-vaccinés devront être soumis à un régime de dépistage très strict à raison de trois tests par semaine. Ceux qui refuseront d’être dépistés seront suspendus sans solde.

Christian Dubé a précisé que de suspendre l’ensemble des employés non-vaccinés aurait, selon les simulations du ministère, entraîné quelque 500 réductions de service ou des réorganisations, une situation intolérable dans un réseau déjà fragilisé.

La vaccination sera cependant obligatoire pour tous les nouveaux employés, mais plus pour les employés actuels.