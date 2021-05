Mairie de Québec: Pas de cinquième mandat pour Régis Labeaume

QUÉBEC — Le maire de Québec, Régis Labeaume, a annoncé mercredi qu’il tirait sa révérence et s’apprêtait à quitter la vie politique. Il renonce donc à se porter candidat en vue d’obtenir un cinquième mandat cet automne.

Âgé de 65 ans, le maire Labeaume a affirmé en conférence de presse que sa décision de ne pas solliciter un cinquième mandat était déjà prise en 2017, quand la population lui a confié un quatrième mandat.

«Je suis rassasié de la politique», a dit celui qui avait été élu une première fois en décembre 2007, puis réélu sans problème en 2009, 2013 et 2017.

«J’ai cette ville littéralement dans la peau», a commenté le 37e maire de la capitale, reconnu pour son franc-parler.

Il aura été maire de Québec pendant 14 ans, soit un des plus longs règnes dans la capitale, avec celui du maire Jean-Paul L’Allier, qui a dirigé la ville de 1989 à 2005.

En 2019, il avait annoncé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate, ce qui l’avait ralenti pendant un certain temps. «Le cancer n’a rien fait pour me faire changer d’idée», a-t-il reconnu.

Son projet après la politique? «Dormir, dormir, dormir.» Il a dit qu’il voulait «avoir la paix», relaxer, refusant de dire s’il allait s’impliquer pour appuyer un candidat, lors de la prochaine campagne électorale municipale, en novembre.

Serein, M. Labeaume affirme n’avoir aucun projet de carrière, et n’ambitionne surtout pas de se lancer en politique provinciale ou fédérale. Il a été catégorique à ce propos, estimant qu’il fallait «être un peu fêlé pour faire de la politique».

Son dernier grand projet aura été de doter sa ville d’un tramway, un mégaprojet de transport structurant lancé en 2018 et marqué par de nombreux rebondissements, notamment quant au tracé. Le projet prévu au coût de 3,3 milliards $, parrainé conjointement avec le gouvernement du Québec, n’a toujours pas été annoncé officiellement. La mise en service est prévue en 2026-2027.

«Il faut jouer dur dans ce milieu-là, si on veut avoir des résultats», selon lui.

Les pires moments de sa carrière politique auront été la tuerie de la mosquée de Québec, en janvier 2017, et plus récemment l’autre tuerie dans le Vieux-Québec le soir de l’Halloween 2020, a-t-il commenté.

À propos de l’attentat survenu à la mosquée de Québec, qui a fait six morts et plusieurs blessés, il a dit qu’il craignait à l’époque que l’image de sa ville en souffre et que cela entraîne une baisse du nombre de touristes. «Si vous vous retrouvez sur CNN, vous savez que vous avez un problème», a dit le maire sortant.

Reconnu pour son style autoritaire, tout d’une pièce, le maire Labeaume a toujours eu à coeur de faire rayonner la ville de Québec. Dès le début de son règne, la ville célèbre en grand son 400e anniversaire, en 2008. Il redonne aussi un second souffle au Festival d’été, devenu un festival de musique d’envergure internationale, qui attire les plus grands noms de la musique de la planète.

Amateur de grands projets, il dote la ville d’un nouvel amphithéâtre, une infrastructure majeure de 400 millions $. Il réussit alors à convaincre le premier ministre Jean Charest d’acquitter la moitié de la facture. Pour arriver à ses fins, il fait miroiter à la population la nécessité d’un tel investissement pour ramener les Nordiques à Québec, un projet qui ne s’est jamais réalisé, la ville n’ayant toujours pas d’équipe de la Ligue nationale de hockey plus d’une décennie plus tard.