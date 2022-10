OTTAWA — Santé Canada indique que les Canadiens âgés de 12 ans et plus peuvent désormais recevoir le vaccin de rappel Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 qui cible les souches BA.4 et BA.5 du variant Omicron.

Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et des représentants de Santé Canada doivent discuter de l’approbation en détail plus tard dans la journée de vendredi.

Plus de détails à venir.