Santé Canada autorise le vaccin Pfizer pour les enfants dès l’âge de 12 ans

OTTAWA — Santé Canada autorise l’administration du vaccin Pfizer-BioNTech chez les enfants de 12 à 15 ans. Le Canada devient ainsi le premier pays au monde à en autoriser l’utilisation pour les moins de 16 ans.

Les scientifiques du ministère fédéral en sont venus à cette conclusion, après avoir mené un «examen scientifique rigoureux et indépendant des données» d’un vaste essai clinique impliquant 2000 participants âgés de 12 à 15 ans aux États-Unis.

«L’essai portait sur le même schéma à deux doses et la même dose de vaccin que ceux ayant été autorisés pour les adultes», a spécifié Marc Berthiaume, directeur du Bureau des sciences médicales de Santé Canada, lors d’une conférence de presse mercredi matin.

«Les données de l’essai clinique ont montré qu’après la deuxième dose, l’efficacité de prévention de la COVID-19 dans cette tranche d’âge plus jeune était de 100 %», a souligné Dr Berthiaume.

Les provinces auront maintenant à décider de la façon de mener les campagnes de vaccination des enfants. Québec, de son côté, attend la recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) avant de rendre sa décision publique.

Sur Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est réjoui de cette nouvelle en provenance d’Ottawa. «C’est une bonne nouvelle. On doit vacciner le plus de Québécois possible. En parallèle, les opérations se préparent. Le réseau sera prêt», a-t-il écrit pendant le point de presse fédéral.

Santé Canada s’attend à se pencher sur d’autres études pour la vaccination contre la COVID-19 pour les enfants plus jeunes.

«Pfizer-BioNTech travaille sur une étude aussi des enfants de 5 à 11 ans dont les résultats devraient être disponibles dans les prochains mois et prévoit, éventuellement, faire une étude aussi des (…) enfants de moins de 5 ans», a déclaré Dr Berthiaume en réponse à un journaliste.

Moderna, de son côté, mène des essais cliniques de phase deux pour les 12 à 18 mois et les résultats devraient être connus dans les prochains mois. Les résultats pour les moins de 12 ans se feront attendre possiblement en 2023, a ajouté Dr Berthiaume.

Les essais cliniques de Johnson & Johnson et d’AstraZeneca pour les enfants sont pour leur part mis sur pause présentement, a-t-il dit.

Vaccins «préférentiels»

Santé Canada a par ailleurs tenté d’expliquer, à son tour, aux Canadiens pourquoi ils devraient continuer de faire confiance aux vaccins à vecteur viral, comme celui d’AstraZeneca. Mardi, l’Agence de la santé publique du Canada et le gouvernement fédéral s’étaient soumis à ce même exercice avec les médias.

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a déclaré, lundi, que les vaccins à ARN messager (ARNm) comme Pfizer-BioNTech ou Moderna, étaient «préférentiels», ce qui a suscité les critiques chez les professionnels de la santé et auprès de la population.

Cette déclaration du CCNI, bien qu’elle ne soit pas nouvelle selon sa présidente, Dre Caroline Quach, est venue contredire le message véhiculé ad nauseam par le gouvernement fédéral, c’est-à-dire de prendre le premier vaccin disponible contre la COVID-19, sans attendre.

Mercredi, les représentants de Santé Canada n’ont pas voulu répéter cette recommandation mot à mot.

«Ce qu’on dit aux gens, c’est: un vaccin, c’est mieux que pas de vaccin», a réitéré Dr Berthiaume, qui a rappelé que le virus continue de faire des dizaines de morts tous les jours. «Juste hier, il y a eu 56 décès qui sont survenus au Canada de la COVID-19», a-t-il rappelé.

Il a cité en exemple la Grande-Bretagne, où les 22 millions de doses d’AstraZeneca qui ont été distribuées ont permis au pays de prendre le contrôle sur le variant B117 et permis au pays de rouvrir son économie et de retourner à une vie plus normale.

C’est pourquoi il soutient que, dans les régions où il y a un haut taux de transmission, l’ensemble des vaccins offerts devrait être considéré comme des options qui ont plus de bénéfices que de risques. Le choix final sur le type de vaccin revient cependant à chaque individu, a-t-il souligné.

Sa collègue, la Dre Supriya Sharma, conseillère médicale principale à Santé Canada, a préféré utiliser une analogie pour illustrer l’urgence de la situation.

«Si votre vie est en danger et que vous devez composer le 9-1-1 pour obtenir de l’aide, pour sauver votre vie, il importe peu si vous avez appelé d’un iPhone, d’un Samsung ou même d’un téléphone à rabat. Le résultat est le même», a-t-elle déclaré.

Décision à venir sur J&J

Par ailleurs, Santé Canada mène toujours son analyse au sujet des 300 000 doses de Johnson & Johnson (Janssen) reçues la semaine dernière dont un ingrédient actif provenant d’une usine au Maryland, aux États-Unis, a fait l’objet d’une enquête par la Food and Drug Administration.

«Santé Canada veut s’assurer de l’intégrité des processus de fabrication (…), donc on a demandé des données au manufacturier. On est en train de les analyser. On devrait avoir des recommandations ou des conclusions dans les prochains jours», a souligné Dr Berthiaume.

Le CCNI a recommandé que les vaccins Janssen, à une dose seulement, soient réservés aux personnes de 30 ans et plus, mais plus spécifiquement aux populations pour lesquelles il est plus difficile de programmer une deuxième dose.

Dr Berthiaume, de Santé Canada, dit que ce lot de 300 000 doses ne sera pas distribué au Canada s’il y a «quelque doute que ce soit» quant à la qualité du produit.