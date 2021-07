Sept morts, dont quatre enfants, dans l’incendie d’une maison en Alberta

CHESTERMERE, Alb. — Sept personnes, dont quatre enfants, sont mortes dans l’incendie d’une maison dans une communauté située juste à l’est de Calgary.

Un imam de l’Alberta a déclaré que deux familles se rendaient visite pendant les vacances de la fête du Canada lorsque sept membres de celles-ci sont décédés dans l’incendie de la maison.

Syed Soharwardy, du Conseil suprême islamique du Canada, s’est rendu sur les lieux de la maison incendiée à Chestermere.

Un homme, sa femme et ses enfants de l’Ontario se trouvaient avec son frère et sa femme et les enfants de son frère à la maison, a déclaré M. Soharwardy, lorsque l’incendie s’est déclaré tôt vendredi.

Lorsque l’incendie a éclaté, a indiqué M. Soharwardy, le propriétaire de la maison a pu attraper ses deux enfants en sortant. Il est ensuite retourné à l’intérieur et a fait sortir deux des enfants de son frère de la maison.

«Il n’a pas pu sauver (le reste des membres de la famille), car toute la maison était en feu», a relaté l’imam.

Ainsi, cinq personnes – un homme et quatre enfants – ont réussi à s’échapper.

Les enfants ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution.

M. Soharwardy a déclaré qu’un voisin avait une vidéo de surveillance qui montre que la maison a pris feu en trois minutes à peine.

Tammy Keibel, de la GRC, affirme que la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, mais les premières conclusions ne suggèrent pas qu’il a été délibérément déclenché.

La caporale a indiqué que les sept personnes décédées sont deux femmes et un homme, un garçon et une fille âgés de 12 ans, une fillette de huit ans et un autre garçon de quatre ans.