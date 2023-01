Sophie Brochu démissionne de la direction d’Hydro-Québec

MONTRÉAL — La présidente et directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, a annoncé mardi qu’elle quitterait son poste à compter du 11 avril. Les employés de la société d’État ont été convoqués pour une rencontre à 13 h 30.

Mme Brochu n’a pas précisé les raisons de son départ dans une lettre envoyée aux employés, plus tôt mardi, ainsi que dans le communiqué de la société d’État. «Le tumulte lié à la pandémie est en grande partie derrière nous et Hydro-Québec se trouve aujourd’hui en bonne posture : nous nous sommes dotés d’un plan stratégique qui trace la voie de la transition énergétique du Québec et la situation financière de l’entreprise est excellente, a-t-elle affirmé dans un communiqué. Le moment est venu de passer le flambeau. »

Dans les derniers mois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle aurait des relations tendues avec le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ce que le principal intéressé a nié.

Sur Twitter, le ministre a salué le travail accompli par Mme Brochu. «Je suis certain que tu continueras d’influencer et de tracer la voie pour de nombreux décideurs de demain.»

Mme Brochu est arrivée en poste en avril 2020 au début de la pandémie de COVID-19. Elle aura occupé ses fonctions durant trois ans. Avant de faire le saut à Hydro-Québec, elle a dirigé Gaz Métro, aujourd’hui Énergir.

Le passage de Mme Brochu à Hydro-Québec a été marqué par la conclusion d’un contrat d’approvisionnement d’électricité de 30 milliards $ avec l’État de New York. En octobre dernier, Hydro-Québec a également réalisé la plus importante acquisition de son histoire aux États-Unis avec la société Great River Hydro.

Sous sa gouverne, Hydro-Québec a également révisé ses prévisions stratégiques pour constater la fin des surplus d’électricité. La société d’État aura besoin de nouveaux approvisionnements d’ici 2027.

Mme Brochu a plaidé à plusieurs reprises qu’il faudrait entamer une conversation sur les habitudes de consommation des Québécois et sur l’utilisation de l’électricité pour attirer des projets industriels.

Le conseil d’administration de la société d’État affirme qu’il «en mesure» de recommander des candidats au gouvernement Legault en vue de remplacer Mme Brochu.