Trudeau appuie la fin de l’exigence de vaccination à la frontière

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a accepté de laisser expirer le 30 septembre le décret imposant des exigences de vaccination contre la COVID-19 à la frontière canadienne.

La nouvelle a été confirmée par deux sources gouvernementales de haut niveau, qui se sont entretenues avec La Presse Canadienne à condition qu’elles ne soient pas nommées, car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement.

Le gouvernement fédéral n’a pas encore pris de décision sur l’obligation pour les passagers de porter un masque dans les trains et les avions.

Les règles sur le port du masque dans les avions et les trains ne sont pas contenues dans le même ordre et feront l’objet de discussions distinctes.

Le cabinet fédéral se réunit jeudi après-midi, mais l’approbation du cabinet n’est pas requise pour permettre l’expiration de l’ordonnance, car la version convenue en juin prévoyait qu’elle expirerait le 30 septembre.

L’ordonnance qui expire à la fin du mois affecte également les tests obligatoires et aléatoires pour les voyageurs internationaux.

En mêlée de presse, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, n’a pas confirmé la levée de restrictions à la frontière, disant qu’il est «toujours bon de regarder les mesures pour rendre ça plus facile pour les voyageurs».

«Moi je pense qu’il faut que ce soit fluide, il faut aller avec le temps. Et plus on peut rendre ça facile pour les voyageurs, tant mieux, tout en respectant évidemment les mesures de santé publique», a affirmé M. Champagne.

«Je pense que les gens veulent voyager plus facilement, mais en même temps ils veulent qu’on les protège dans leurs voyages, donc c’est la balance qu’on va trouver, mais on aura plus à dire», a-t-il ajouté.