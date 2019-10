Ugo Fredette a été trouvé coupable de 2 meurtres au 1er degré

Ugo Fredette a été trouvé coupable samedi matin par un jury du meurtre au 1er degré de son ex-conjointe Véronique Barbe et de celui d’Yvon Lacasse, tous deux tués le 14 septembre 2017.

Le procès avait commencé au début du mois de septembre. Le jury avait commencé ses délibérations jeudi matin, après avoir reçu la veille les instructions de la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Fredette, âgé de 44 ans, avait été arrêté le 15 septembre 2017, en Ontario, après une longue cavale lors de laquelle il avait traversé plusieurs villes du Québec.

La poursuite a plaidé au jury que Fredette a tué Véronique Barbe de 17 coups de couteau parce qu’il n’acceptait pas que la femme de 41 ans le quitte. Il a causé sa mort dans un contexte de harcèlement criminel et alors qu’il avait séquestré la femme, a aussi soutenu la poursuite.

L’accusé a fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de tuer qui que ce soit ce jour-là et a plaidé la défense de provocation. Il avait atteint son «point de rupture», après des gestes violents de Véronique Barbe à son égard, le jour où elle est morte, et alors qu’il encaissait ses insultes et ses médisances depuis un bon moment, a-t-il témoigné.

Quant au meurtre d’Yvon Lacasse, la poursuite a mis de l’avant cette théorie: Fredette a pris la fuite avec un enfant après le meurtre de Véronique Barbe, à bord du camion de son employeur. Puisqu’il était trop facilement repérable sur les routes du Québec, il a tué le septuagénaire pour lui voler sa voiture et poursuivre sa cavale plus discrètement.

Mais l’accusé a plutôt expliqué avoir été dans un état de panique après avoir vu son ex-conjointe en sang sur le plancher de la cuisine. Arrêté à la halte routière de Lachute pour faire ses besoins, il a cru qu’Yvon Lacasse tentait d’enlever l’enfant et l’a attaqué pour protéger le bambin.