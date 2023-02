Un autobus de la STL a foncé dans une garderie à Laval

MONTRÉAL — Un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a foncé dans une garderie, mercredi matin, dans le quartier Sainte-Rose, selon le Service de police de Laval.

L’accident serait survenu vers 8 h 30 sur la Terrasse Dufferin dans un immeuble abritant la Garderie éducative Ste-Rose.

Jean-Pierre Rouleau, le porte-parole corporatif d’Urgences-santé, a confirmé que 8 personnes avaient été transportées «en mode urgence» dans différents centres hospitaliers de la région de Montréal et de Laval «pour des blessures sérieuses».

Parmi ces transports, il y aurait des enfants et des adultes «dans un état critique».

Le porte-parole a également indiqué qu’Urgences-santé avait déployé 16 ressources, dont 9 véhicules ambulanciers. Les premiers répondants sont toujours sur les lieux.

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a déclaré être impliqué dans la prise en charge des blessés, et devrait faire le point en début d’après-midi.

«En tant que centre désigné de traumatologie pédiatrique, offrant des soins spécialisés et de haute technologie, le CHU Sainte-Justine accueille les jeunes victimes de l’accident d’autobus survenu ce matin, présentant des blessures graves et nécessitant des soins urgents. Les équipes du centre hospitalier mettent tout en œuvre pour soigner les patients, mais également pour soutenir les familles dans cette situation tragique», a indiqué l’établissement.

Le maire Stéphane Boyer a indiqué lors d’un point de presse que le chauffeur d’autobus était à l’emploi de la STL depuis une dizaine d’années.

Mercredi matin, le premier ministre François Legault s’est dit «ébranlé» par la nouvelle.

«Évidemment, mes pensées sont avec ces enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie. (…) On va offrir aux parents toute l’aide qu’on est capables de leur donner», a-t-il déclaré aux médias.

M. Legault a également confirmé que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre responsable des garderies, Suzanne Roy, ainsi que le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, se rendraient sur place rapidement.

M. Bonnardel a déclaré devant les médias qu’il était trop tôt pour confirmer si le geste était criminel, parlant d’une tragédie «terrible».

La ministre des garderies a également indiqué être «de tout cœur avec les familles».

«On est avec les parents. On pense à ces enfants-là qui sont au service de garde. (…) On est extrêmement bouleversés par l’événement. On va offrir les services nécessaires, que ce soit aux éducatrices, aux parents», a-t-elle souligné lors d’un point de presse mercredi matin.

M. Skeete, qui est aussi le député de Sainte-Rose, n’a pas pu confirmer d’autres informations par rapport à l’enquête.

«Je pense que le moment actuel, c’est d’avoir une pensée pour les enfants qui sont blessés. (…) Concentrons-nous sur l’événement et ayons une pensée pour les personnes qui sont impactées par ça», a-t-il déclaré aux médias.