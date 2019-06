La belle-mère de la fillette de Granby accusée de meurtre au 2e degré

GRANBY, Qc — Journée d’anniversaire brutale pour la belle-mère de la fillette de sept ans décédée dans des circonstances troublantes le 30 avril dernier.

La dame, qui a eu 36 ans vendredi, devra désormais faire face à une accusation de meurtre non prémédité qui vient s’ajouter aux chefs de séquestration et de voies de fait graves qui pesaient déjà contre elle.

Le père de l’enfant, quant à lui, voit son dossier alourdi d’une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort.

L’homme de 30 ans faisait déjà face à une accusation de séquestration, une d’avoir omis de fournir les choses essentielles à la vie et une autre d’abandon d’enfant. Dans son cas, ces deux dernières accusations avaient été déposées lors de son enquête sur remise en liberté provisoire, liberté qui lui a été refusée par le juge Serge Champoux.

La jeune femme doit se présenter en Cour ce vendredi pour la suite des procédures relativement à sa propre demande de remise en liberté provisoire.

Les entrées du palais de justice de Granby sont ornées de peluches en mémoire de la fillette et on peut y apercevoir, notamment, une petite affiche où on peut lire: «Justice pour la petite martyre».