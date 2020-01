Alex Tyrrell accusé d’utiliser le PVQ comme «tremplin» vers le fédéral

OTTAWA — Des détracteurs d’Alex Tyrrell critiquent sa décision de rester chef provincial des verts au Québec, tout en briguant le poste au fédéral.

M. Tyrrell a confirmé qu’il se lancera dans la course à la succession d’Elizabeth May à la tête du Parti vert du Canada (PVC) — et ce, tout en conservant une partie de ses fonctions et de son salaire de chef du Parti vert du Québec (PVQ).

Deux de ses anciennes candidates, Alice Sécheresse et Halimatou Bah, l’assisteront comme chefs adjointes, le temps de la course au fédéral.

M. Tyrrell n’a pas voulu préciser à La Presse canadienne quelle proportion de son salaire annuel de 47 000 $ il allait recevoir pendant ce temps, ajoutant qu’il s’agit de questions de «gestion interne du parti».

Il soutient cependant qu’il a demandé à l’exécutif du PVQ la permission de se présenter au fédéral tout en conservant son poste au provincial et a signé un contrat en ce sens.

Mais cette décision ne plaît pas à d’anciens collaborateurs du PVQ, qui sont en guerre ouverte contre M. Tyrrell.

«Franchement, je suis déçue par cela. On dirait que M. Tyrrell utilise le Parti vert du Québec autant comme un tremplin pour ses aspirations politiques qu’un filet de sécurité, alors que le PVQ a un travail important à faire», se désole Catherine Polson, ex-candidate dans Jacques-Cartier.

Chad Walcott, qui s’est présenté dans Notre-Dame-de-Grâce, est d’accord pour dire qu’il s’agit d’un «conflit de priorités, définitivement».

«Je trouve que ses priorités ne sont pas à la bonne place. Je trouve qu’il utilise son titre de chef pour se donner de la crédibilité au niveau fédéral, tandis qu’il n’a pas fait les démarches nécessaires au provincial pour garder le titre de chef, en fait», a-t-il dit.

Mme Polson et M. Walcott ont signé une pétition l’automne dernier réclamant un vote de confiance à l’endroit de M. Tyrrell à la tête du PVQ. Ce vote aura lieu en juin 2021, soit après la course à la direction du PVC et un an avant les élections au Québec.