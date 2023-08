Alex White est confirmé comme chef du NDP au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Chef par intérim du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Nouveau-Brunswick depuis environ un an, Alex White occupera désormais cette fonction de manière officielle. Le politicien de 39 ans a été élu par acclamation à la chefferie du parti, vendredi.

Récoltant à peine 1,6% des voix à l’élection provinciale de 2020, le NPD de la province n’avait pas réussi à remporter un seul siège.

Selon M. White, son parti a commencé à se reconstruire, notamment en recrutant plus de membres. Le chef a indiqué qu’il se concentrerait d’abord sur les prochaines élections provinciales, dans l’optique de convaincre les électeurs que le NPD est non seulement une bonne option, mais un parti qui défendra les travailleurs.

«Ce que les gens doivent comprendre, c’est que tout le monde vit des difficultés présentement. Nous faisons tous face aux mêmes enjeux», a affirmé le principal intéressé en entrevue.

«Tout est incroyablement cher, a-t-il ajouté. Tout est chaotique et instable. Il n’y a aucun parti qui promet de résoudre ces problèmes. Je vois beaucoup de politique de division, des politiques de peur. Et ce n’est pas la façon de faire avancer le Nouveau-Brunswick.»

En plus de son rôle de chef, M. White compte trouver un deuxième emploi, dans une organisation à but non lucratif, pour joindre les deux bouts.