Alexandre Bissonnette: 25 ans plutôt que 40 avant de pouvoir demander sa libération

QUÉBEC — La Cour d’appel a réduit la peine d’Alexandre Bissonnette, qui a abattu six hommes en janvier 2017 dans la grande mosquée de Québec. Il devra passer un minimum de 25 ans en prison, plutôt que 40, avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

Dans son jugement rendu jeudi, la Cour d’appel invalide aussi l’article du Code criminel qui permettait les peines cumulatives dans les cas de meurtres multiples, le jugeant inconstitutionnel.

C’est cet article — ajouté au Code par le gouvernement conservateur de Stephen Harper — qui avait permis au juge François Huot de la Cour supérieure de décréter une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de plus de 25 ans. En théorie, il aurait même permis de condamner Bissonnette à 150 ans de prison ferme, soit une période de 25 ans par meurtre.

Mais après avoir délibéré pendant 10 mois, la Cour d’appel a annulé cette disposition du Code criminel, jugeant qu’elle contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment à l’interdiction d’imposer des châtiments cruels et inusités.

Elle note la portée «nettement excessive et même absurde» de cet article, qui permet de décréter une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle «dépassant largement l’espérance de vie de toute personne humaine».

Un tribunal ne doit pas rendre une ordonnance qui ne peut jamais se réaliser, note-t-elle, car cela discrédite l’administration de la justice.

Bref, Bissonnette, maintenant âgé de 30 ans, pourra demander une libération conditionnelle dans 25 ans. La Cour d’appel souligne qu’il ne s’agit que d’une «demande», et qu’il n’est pas acquis qu’elle sera accordée.

«Le présent arrêt ne porte pas sur l’horreur des gestes posés par Alexandre Bissonnette le 29 janvier 2017, ni même sur l’impact de ses crimes sur toute une communauté et la société en général, mais avant tout, sur la constitutionnalité d’une disposition du Code criminel», écrit d’entrée de jeu la Cour, dans son jugement unanime de 41 pages.

Après avoir plaidé coupable, Bissonnette avait été condamné l’an dernier à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans — la plus longue peine de l’histoire récente du Québec.

Loin de faire l’unanimité, la peine d’incarcération a été contestée en appel à la fois par Bissonnette et par la Couronne, ainsi que par le procureur général du Québec.

La condamnation pour meurtre entraînant automatiquement une peine de prison à vie, il ne restait donc qu’à déterminer après combien d’années Alexandre Bissonnette pourrait demander une libération sous conditions.

La défense demandait cette possibilité après 25 ans, et la Couronne après 50 ans.

Le juge Huot avait jugé ces deux suggestions inadéquates et tranché en faveur de 40 ans. Or, le Code criminel ne permet que le cumul de périodes de 25 ans, pour un total de 50, 75, 100 ans, etc. Le magistrat avait en quelque sorte «interprété» et «réécrit» l’article de loi pour en arriver à ce résultat.

La Cour d’appel a critiqué cette façon de procéder: au lieu de réécrire la disposition, il devait tout simplement l’invalider, tranche-t-elle.

Jeudi après-midi, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fait savoir par courriel qu’il avait l’intention de prendre «tout le temps nécessaire pour faire une analyse attentive de cette importante décision, et ce, en collaboration avec le Procureur général du Québec». Ils ne feront donc pas de commentaires dans l’immédiat.

Alexandre Bissonnette a abattu six hommes lorsqu’il a fait irruption, armé d’une carabine semi-automatique et d’un pistolet, dans la salle de prière de la mosquée, blessant aussi plusieurs personnes par ses balles. Il a fait six veuves et 17 orphelins lors de cette froide soirée de janvier — en moins de deux minutes.

Il avait plaidé coupable, en mars 2018, à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à six chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Les hommes qui sont morts sous ses balles sont Mamadou Tanou Barry, 42 ans ; Abdelkrim Hassane, 41 ans ; Khaled Belkacemi, 60 ans ; Aboubaker Thabti, 44 ans ; Azzeddine Soufiane, 57 ans ; et Ibrahima Barry, 39 ans.