Alexandre Bissonnette n’est pas un raciste invétéré, plaide son avocat en appel

QUÉBEC — Les crimes commis par Alexandre Bissonnette n’ont pas été motivés par un racisme insondable, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, selon son avocat, qui conteste aujourd’hui la peine imposée à son client en Cour d’appel.

Muni de deux armes à feu, Alexandre Bissonnette a abattu six hommes au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017, et fait plusieurs blessés sous ses balles.

Le 8 février dernier, le juge François Huot, de la Cour supérieure, a condamné Bissonnette à passer 40 ans ferme derrière les barreaux. Il s’agit de la plus longue peine de l’histoire récente du Québec.

Or, le juge a commis plusieurs erreurs de droit, a argué lundi l’avocat de la défense, Charles-Olivier Gosselin, en l’absence de son client, qui n’avait pas à être présent à cette étape des procédures.

Les parents de Bissonnette, eux, étaient présents au palais de justice de Québec lundi matin, ainsi que plusieurs membres de la communauté musulmane de Québec.

Le premier à prendre la parole, Me Gosselin a plaidé que selon lui, trois facteurs jugés aggravants par le juge Huot avaient pris une importance démesurée et indue.

Par exemple, a-t-il dit, les crimes de son client n’ont pas été motivés par des préjugés envers les musulmans, contrairement à ce que prétend le magistrat.

«Par votre haine et votre racisme, vous avez détruit la vie de dizaines et de dizaines de personnes, avait-il déclaré lors de la lecture de sa décision. De manière à décourager ceux qui, partageant votre vision sectaire, ambitionneraient de suivre vos traces. L’intolérance et le racisme pourrissent notre tissu social. Il est du devoir des tribunaux de les réprimer fermement lorsqu’ils se matérialisent en actes criminels.»

«Ce n’était pas ça, la motivation de son crime, a affirmé Me Gosselin, lundi. Il n’y a aucune preuve de ça. (…) C’est comme si il décrivait quelqu’un d’autre!»

En s’attaquant aux musulmans, Bissonnette a plutôt voulu rendre son passage à l’acte plus acceptable pour lui et pour autrui, a poursuivi l’avocat, en accusant le juge Huot d’avoir retenu les arguments qui faisaient son affaire en procédant à du «pick and choose».

Par ailleurs, Me Gosselin s’en est aussi pris à l’idée, retenue par le juge, que les crimes avaient été hautement prémédités. À son avis, Bissonnette a «mûri un certain projet», mais ne l’a concrétisé que dans les «jours ou heures avant».

La défense souhaite que la peine soit réduite, afin que Bissonnette puisse demander une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans.

Le ministère public et la procureure générale du Québec veulent aussi que la peine soit modifiée. Ces deux derniers demandent une peine de prison ferme de 50 ans. Le ministère public estime que la peine infligée ne reflète pas la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité de l’intimé, «exceptionnellement élevés», dit-il.

Au coeur de cet appel se trouve aussi un article du Code criminel qui s’applique dans le cas de meurtres multiples. L’article 745.51 du Code criminel prévoit la possibilité pour un juge d’additionner des périodes de 25 ans de prison ferme lorsque plus d’une personne a été tuée.

La Couronne a décidé de s’en prévaloir et avait à l’origine demandé une peine de 150 ans de prison — soit une période de 25 ans pour chacune des six personnes abattues par le tireur de la mosquée. Bissonnette allègue que cet article du Code criminel est inconstitutionnel et qu’il doit être déclaré invalide et inopérant.