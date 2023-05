Alexandre Trudeau assure que la Fondation n’a pas été mêlée à l’ingérence chinoise

OTTAWA — Le frère du premier ministre assure que la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau n’a pas été impliquée dans une tentative d’ingérence étrangère de la Chine.

Alexandre Trudeau a affirmé mercredi que les dons d’hommes d’affaires chinois à la Fondation avaient été négociés avant que son frère ne devienne premier ministre.

Il a témoigné devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique des Communes. Ce comité se penche sur «l’ingérence étrangère et les menaces entourant l’intégrité des institutions démocratiques, de la propriété intellectuelle et de l’État canadien».

Le comité enquête plus précisément cette semaine sur les circonstances entourant deux dons, totalisant 140 000 $, faits en 2016 et 2017 par le milliardaire chinois Zhang Bin et un autre homme d’affaires chinois, Niu Gensheng.

Alexandre Trudeau est impliqué dans la Fondation qui porte le nom de son père depuis ses tout débuts — il en a été directeur jusqu’en 2020. C’est lui qui a expressément demandé à comparaître devant le comité des Communes pour dissiper ce qu’il qualifie de désinformation.

Il affirme que les pourparlers avec l’Université de Montréal au sujet d’un don destiné à honorer la mémoire de son père avaient commencé en décembre 2013.

Morris Rosenberg, qui était à l’époque PDG de la fondation, a déclaré mardi au comité que ces négociations avaient été finalisées en 2015, avant les élections qui ont vu Justin Trudeau devenir premier ministre.

Le «Globe and Mail», citant une source anonyme, avait écrit en février que les donateurs chinois semblaient offrir cet argent dans l’espoir d’influencer le nouveau chef libéral avant un scrutin fédéral qui le plaçait en position de vaincre les conservateurs au pouvoir.