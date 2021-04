Alexeï Navalny interrompt sa grève de la faim

MOSCOU — L’opposant russe incarcéré Alexeï Navalny a annoncé vendredi qu’il interrompait sa grève de la faim, après avoir reçu des soins médicaux et avoir été prévenu par des médecins que sa vie était en danger.

Dans un message sur Instagram au 24e jour de sa grève de la faim, M. Navalny a indiqué qu’il continuera à réclamer une visite de son médecin pour des engourdissements aux jambes et aux bras – sa revendication principale.

Il a ajouté qu’il interrompait sa grève de la faim après avoir été vu par des médecins qui ne sont pas liés aux médecins de la prison, ce qu’il a qualifié de «progrès énorme».

Il a aussi salué les milliers de personnes qui ont manifesté pour lui à travers la Russie mercredi.

«Grâce au soutien énorme des gens bons du pays et de partout dans la monde, nous avons fait des progrès énormes, a-t-il dit dans son message. Il y a deux mois, mes demandes d’aide médicale faisaient sourire. On ne me fournissait aucun médicament. (…) Grâce à vous, j’ai maintenant été examiné deux fois par des médecins civils.»

M. Navalny a ajouté avoir décidé d’interrompre la grève de la faim entamée le 31 mars parce que certains de ses partisans avaient commencé à l’imiter en signe de solidarité.

«J’ai pleuré quand j’ai lu ça. Mon Dieu, je ne connais même pas ces gens, et ils font ça pour moi. Mes amis, mon coeur déborde d’amour et de gratitude envers vous, mais je ne veux pas que quelqu’un souffre physiquement à cause de moi», a dit l’homme de 44 ans, qui est le principal opposant au président Vladimir Poutine.

La fin de sa grève de la faim commencera vendredi et s’étirera sur 24 jours, a-t-il ajouté.

Les médecins de M. Navalny avaient prévenu samedi dernier qu’ils craignaient pour sa vie, tant son état de santé s’était détérioré. Il avait été transféré le lendemain vers un hôpital carcéral, à environ 200 kilomètres à l’est de Moscou.

Au lendemain des manifestations organisées à travers le pays pour réclamer sa libération, des médecins ont publié une lettre lui demandant de mettre fin à sa grève de la faim.

La lettre révélait que M. Navalny avait été transféré mardi vers un hôpital normal, où il a subi des tests et été examiné par des spécialistes «en respect» avec les demandes de ses médecins. Les médecins ont dit avoir obtenu les résultats de ces tests des avocats et des proches de M. Navalny.

Les médecins ont dit qu’ils continueront à réclamer de pouvoir rencontrer M. Navalny, tout en lui demandant de «cesser immédiatement la grève de la faim pour sauver sa vie et sa santé», disant qu’ils considéraient que d’être examiné par des médecins «civils» provenant de l’extérieur de la prison et d’avoir subi des «tests objectifs» était suffisant pour interrompre la grève.

Les responsables carcéraux affirment que M. Navalny recevait tous les soins nécessaires, mais il ne prétend n’avoir reçu aucun traitement.

M. Navalny a été arrêté en janvier quand il est rentré d’Allemagne, où il avait été soigné pendant cinq mois pour un empoisonnement à l’agent neurotoxique Novichok. Il attribue cette attaque au Kremlin, ce que les dirigeants russes réfutent formellement.

Il a rapidement été traduit en justice pour avoir contrevenu aux conditions d’une sentence suspendue découlant d’une condamnation pour fraude en 2014, qui selon lui était une vengeance politique. On lui a ordonné de purger le reste de sa peine de 2,5 ans de prison.

– Par Daria Litvinova, The Associated Press