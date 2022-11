Allégations d’agressions entre membres du Services des incendies d’Ottawa

OTTAWA — Deux membres du Service des incendies d’Ottawa devront affronter la justice à propos d’une agression survenue en septembre dernier en milieu de travail.

Le Service de police d’Ottawa précise que lors des événements, la victime alléguée était aussi membre du service des incendies.

La police affirme que la présumée victime a communiqué avec elle le 20 septembre pour lui signaler l’incident.

À la suite d’une enquête, un suspect a été inculpé de voies de fait et d’étranglement motivés par la haine, de voies de fait graves, de séquestration et de harcèlement. L’autre suspect a quant à lui été inculpé de négligence criminelle.

Les deux accusés comparaîtront tous deux devant les tribunaux le 16 décembre prochain.

L’enquête est dirigée par des membres de l’Unité des crimes haineux et préjugés et de l’Unité des enquêtes de la division Ouest du Service de Police d’Ottawa. La police ajoute que dans le but de protéger l’anonymat de la présumée victime, aucun autre détail ne sera divulgué à propos de cette affaire.