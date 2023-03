Les joueurs du Mondial junior de 2018 seront inadmissibles, dit Hockey Canada

OTTAWA — Hockey Canada a annoncé que les joueurs de l’équipe du Championnat du monde de hockey junior de 2018 ne seront pas considérés pour les compétitions internationales jusqu’à ce qu’une enquête sur une agression sexuelle présumée impliquant des membres de l’équipe soit terminée.

Dans une déclaration obtenue lundi soir par la Presse canadienne, Hockey Canada a précisé que la décision a été prise plus tôt cette année et que les joueurs de l’équipe ne seront pas pris en considération jusqu’à ce que «l’enquête et le processus d’arbitrage de l’incident présumé en 2018 soient terminés».

Hockey Canada a ajouté que la décision a été communiquée au groupe de gestion du prochain Championnat du monde de hockey, prévu du 12 au 28 mai à Tampere, en Finlande, et à Riga, en Lettonie.

La déclaration survient quelques heures après qu’un comité parlementaire eut adopté à l’unanimité une motion ordonnant à Hockey Canada de remettre un rapport d’enquête sur les allégations de 2018.

Le cabinet d’avocats Heinen Hutchison Robitaille LLP a été engagé par Hockey Canada pour mener une enquête par une tierce partie.

La motion, déposée par le député conservateur Kevin Waugh, somme Hockey Canada à fournir le rapport complété du cabinet d’avocats dans un délai de 24 heures.

La motion a été adoptée avec un amendement du député libéral Chris Bittle pour que le rapport soit rédigé afin de respecter la confidentialité.

Waugh a déclaré plus tard à La Presse canadienne que le rapport devrait également être traduit en français.