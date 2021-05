Allégations de «conduite discriminatoire»: une professeure de Mount Allison suspendue

SACKVILLE, N.-B. — Une professeure de l’Université Mount Allison au Nouveau-Brunswick a été suspendue à la suite d’une enquête sur des allégations de «conduite discriminatoire».

L’université a embauché un enquêteur pour se pencher sur des plaintes d’étudiants. La professeure associée en psychologie de la santé Rima Azar n’enseignera pas à l’automne prochain, a déclaré le porte-parole Robert Hiscock, vendredi.

«Les plaintes découlaient d’interactions avec les étudiants et d’articles de blogue», a-t-il précisé, sans fournir plus de détails par souci de confidentialité.

Dans des courriels adressés au personnel et aux étudiants à la fin du mois de février, des représentants de l’université ont annoncé avoir lancé un examen interne à la suite de plaintes concernant le blogue personnel d’un membre du corps professoral.

«De sérieuses préoccupations ont été exprimées au sujet de publications liées au racisme systémique, à la violence sexuelle, au genre et à la colonisation», peut-on lire dans un courriel daté du 22 février signé par Ann Comfort, vice-présidente intérimaire des affaires internationales et étudiantes de Mount Allison.

Dans un courriel transmis plus tôt cette semaine, le porte-parole Robert Hiscock indique qu’une enquête indépendante ultérieure a mené à «des conclusions importantes nécessitant une intervention».

L’université se range derrière la recommandation de l’enquête concernant la formation sur l’équité, la diversité et l’inclusion et a offert d’en assumer les coûts, a-t-il ajouté.

Un article sur le blogue «Bambi’s Afkar» critique la ville de Hamilton, en Ontario, pour une politique de vaccination que Mme Azar compare à l’«apartheid» en raison de la priorité accordée à des minorités. D’autres articles affirment que Black Lives Matter est une organisation radicale et remettent en question la notion et l’existence du racisme systémique.

«Bambi’s Afkar est un blogue qui est un espace où je peux me laisser écrire et partager des réflexions personnelles sur des sujets, en tant que citoyenne non experte», a écrit Mme Azar sur la première page du blogue.

L’association étudiante de Mount Allison se dit satisfaite que l’administration de l’université se soit montrée à l’écoute des plaintes.

«Nous croyons que les étudiants devraient se sentir en sécurité dans leur environnement d’apprentissage, a déclaré la présidente de l’association étudiante, Charlie Burke, par courriel. Nous ne savons actuellement que ce que l’université a communiqué publiquement au sujet de l’enquête, et nous continuons le travail pour que les étudiants se sentent entendus et protégés.»

M. Hiscock a refusé de préciser si Mme Azar avait été congédiée, affirmant seulement qu’elle n’enseignerait pas à l’automne prochain.

Mme Azar n’a pas donné suite à une demande de commentaire, mais une campagne de sociofinancement à son nom précise qu’elle a été suspendue sans solde en raison de «fausses allégations».

«J’ai été la cible de la culture de l’annulation (cancel culture)… simplement parce que j’aime écrire sur mon blogue Bambi Afkar», peut-on y lire.