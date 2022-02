Allemagne: désaccord sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé

BERLIN — Le ministre allemand de la Santé a dénoncé mardi les appels du principal parti d’opposition à suspendre la mise en œuvre de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 pour les travailleurs de la santé, affirmant que cela enverrait un signal dangereux indiquant que les autorités cèdent aux manifestations antivaccins.

En décembre, le Parlement a approuvé la législation qui obligera le personnel des hôpitaux et des maisons de soins à se faire vacciner contre le coronavirus, une mesure appuyée par le parti d’opposition de centre droit de l’Union chrétienne-démocrate. En vertu de la nouvelle loi, ces travailleurs devront montrer qu’ils sont entièrement vaccinés ou qu’ils se sont rétablis de la COVID-19 d’ici la mi-mars.

Mais ces dernières semaines, certains responsables locaux se sont plaints de manquer de ressources pour mettre la loi en œuvre et affirment que les règles ne sont pas claires. Lundi, le gouverneur conservateur de Bavière a déclaré qu’il prévoyait ne pas mettre en œuvre l’exigence, du moins pour le moment, invoquant des inquiétudes concernant la pénurie de main-d’œuvre.

Le porte-parole en santé de l’Union chrétienne-démocrate, Tino Sorge, a déclaré à l’édition de mardi du quotidien «Bild» que le gouvernement fédéral doit accepter que les nouvelles règles sont «à peine réalisables pour le moment». Il a fait valoir que l’obligation vaccinale devrait être suspendue à l’échelle nationale «jusqu’à ce que les questions juridiques et pratiques centrales soient résolues».

Le ministre de la Santé, Karl Lauterbach, a déclaré aux journalistes que la position de l’opposition était «très problématique», et a noté que l’objectif était de protéger les patients vulnérables, et non de harceler le personnel médical.

«Cela enverrait un signal comme quoi les manifestations contre l’obligation vaccinale spécifique à un établissement sont plus importantes pour nous — que nous voulons empêcher ces manifestations — que de protéger ces personnes (vulnérables)», a déclaré le ministre Lauterbach.

Le ministre a ajouté que les autorités s’attendent depuis des mois à ce que la population accepte des restrictions bien fondées contre les coronavirus, et que c’est «un signal très dangereux» pour les gouverneurs de suggérer que les règles ne s’appliquent pas à eux. En vertu de la loi allemande, il appartient aux gouvernements des États de mettre en œuvre les règles.

Il a dit qu’il espérait trouver une solution et qu’il continuerait à travailler sur «les instruments avec lesquels nous pouvons soutenir la mise en œuvre» de l’obligation vaccinale. M. Lauterbach a prévenu qu’il était faux de supposer que le variant Omicron, qui est très contagieux, mais provoque généralement une maladie plus bénigne que les variants précédents, rend les règles superflues.

Les perspectives d’une obligation vaccinale plus large pour tous les adultes ou les groupes d’âge plus âgés sont incertaines. Le chancelier Olaf Scholz a soutenu une telle obligation, mais, avec sa propre coalition gouvernementale divisée, a laissé au Parlement le soin de faire des propositions. On ne sait pas si et quand une décision sera prise.

L’Allemagne voit toujours ses taux d’infection atteindre des niveaux records, mais la vague actuelle alimentée par Omicron devrait culminer entre la mi et la fin février. Les responsables disent qu’ils travaillent sur des plans pour assouplir les restrictions, qui restent plus strictes en Allemagne que dans plusieurs autres pays européens, une fois que les infections auront diminué.