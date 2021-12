Allemagne: Olaf Scholz élu nouveau chancelier et succède à Angela Merkel

BERLIN — Le Parlement allemand a élu mercredi Olaf Scholz pour occuper le poste de neuvième chancelier du pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le successeur d’Angela Merkel, qui a dirigé le pays pendant 16 ans, a reçu 395 votes favorables des parlementaires, alors que 303 autres ont voté contre. La coalition du nouveau chancelier constituée de trois partis détient 416 des 736 sièges de la Chambre basse du Parlement.

Angela Merkel, qui n’est plus membre du Parlement, a pris place dans les tribunes pour assister au vote. Les députés lui ont offert une ovation.

Le gouvernement d’Olaf Scholz prend la direction du pays le plus populeux de l’Union européenne (UE) alors que sévit la phase la plus intense de la pandémie de COVID-19.

Olaf Scholz, qui est âgé de 63 ans, a été vice-chancelier allemand et ministre des Finances de 2018 jusqu’à son assermentation.

Le nouveau gouvernement promet d’intensifier les efforts de lutte aux changements climatiques, notamment par la promotion de l’énergie renouvelable et la sortie d’ici 2038 de l’usage du charbon pour produire de l’électricité. Il veut aussi améliorer les réseaux de téléphonie cellulaire et d’Internet et faire adopter certaines politiques plus libérales, notamment la légalisation de la vente et de la consommation du cannabis à des fins récréatives et la hausse du salaire minimum.

Le vice-chancelier de l’Allemagne sera le codirigeant des Verts, Robert Habeck.